Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler
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Devlet Hastanesi, Turgutlu, Sağlık

Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler

Turgutlu Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile Turgutlu Devlet Hastanesi doktorlarının talep ettiği medikal cihaz "video laringoskop" üretildi.

08.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:01

Turgutlu Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere geliştirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ile Turgutlu Devlet Hastanesi doktorlarının talep ettiği medikal cihaz "video laringoskop" üretildi.

Turgutlu BİLSEM'deki çalışmaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileri destek verdi.

Öğrencilerin geliştirdiği yazılım ve 3D yazıcı ile entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan cihaz üretildi.

Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli anestezi uzmanı Banu Taylan, cihazı 2-3 hasta üzerinde denediklerini ve başarılı sonuç aldıklarını belirterek, "Kullanımı daha kolay, enfeksiyon riski daha az hem de steril edilebilir. Özellikle steril edilebilir olması bizim işimizi kolaylaştırdı ve daha güvenli bir ortam hazırladı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Turgutlu BİLSEM Müdürü Levent Uz de doktorların talebi üzerine cihazı ürettiklerini vurgulayarak katkı sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Turgutlu Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergun ise "BİLSEM'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Pandemi bize birçok şey öğretti. Bu cihaz ile hasta ve sağlık çalışanının mesafesini koruyacağız. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi

Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla 'video laringoskop' ürettiler

Kaynak: AA

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Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler
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