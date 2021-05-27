Turgutlu Belediyesporlu iki sporcu Avrupa şampiyonası yolunda
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Turgutlu Belediyesporlu iki sporcu Avrupa şampiyonası yolunda

Turgutlu Belediyesporlu iki sporcu Avrupa şampiyonası yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı altyapısında yetişen iki sporcu Yıldız Milli Kadın Hentbol Takımı Kampına katılmaya hak kazandı.

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı altyapısında yetişen iki sporcu Yıldız Milli Kadın Hentbol Takımı Kampına katılmaya hak kazandı. Ağustos ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen kampın sonunda Turgutlu Belediyesporlu oyuncular ilk 20'ye girebilirse şampiyonada Türkiye'yi temsil edecekler.

Turgutlu Belediyespor altyapısının iki başarılı sporcusu Elif Küçükcankurtaran ile Rabia Er, Yıldız Milli Kadın Hentbol Takımı Kampına katılarak 7-15 Ağustos tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021- 17 Yaş Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişen, şu anda Anadolu Üniversitesi GSK'de forma giyen Rabia Er ve Araç Belediyespor SK oyuncusu Elif Küçükcankurtaran, kampa katılan 46 sporcu içerisinde ilk 20'ye seçilmek ve Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için mücadelesini ortaya koyacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Altyapımızda yetişen, Eskişehir ve Kütahya takımlarında forma giyen genç sporcularımızın kamp sürecini başarılıyla tamamlamalarını temenni ediyorum. İnanıyorum ki sporcularımız kamp sonucunda ilk 20 sporcu içerisinde yer alarak Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Turgutlu'muzu ve ülkemizi temsil edecekler. Genç sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesporlu iki sporcu Avrupa şampiyonası yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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