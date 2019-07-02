Turgutlu Belediyespor'un milli yıldızları kampta göz doldurdu

Turgutlu Belediyespor'un U15 Kız Baksetbol takımının oyuncuları Sude Gençer ve Şükran Sakallı, U15 Yıldız Kız Milli Takım kampında göz doldurdu.

2020 yılında düzenlenecek Basketbol Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası için Bursa'da kampa giren U15 Yıldız Kız Milli Takım kampı tamamlandı. Milli Takımda Turgutlu'yu temsil eden Turgutlu Belediyespor U15 Kız Basketbol takımı oyuncuları Sude Gençer ve Şükran Sakallı başarılı bir kamp dönemini geçirerek kampta göz dolduran isimlerden oldu. Milli takımda Turgutlu'muzu başarıyla temsil eden genç kızları tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın"2020 yılında düzenlenecek Basketbol Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası için Bursa'da kampa giren U15 Yıldız Kız Milli Takımımızın kampı tamamlandı ve Milli Takım'da Turgutlu'muzu temsil eden Belediyespor'umuzun başarılı kızları Sude ve Şükran hem bizler hem aileleri için gurur kaynağı oldu. Genç kızlarımızı ve antrenörümüz Ceyhan Önk'ü tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA