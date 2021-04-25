Turgutlu Belediyespor potada hız kesmiyor
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Turgutlu Belediyespor potada hız kesmiyor

Turgutlu Belediyespor potada hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ligdeki 4. maçında deplasmanda Çerkezköy Belediyesini farklı geçerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ligdeki 4. maçında deplasmanda Çerkezköy Belediyesini farklı geçerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Tekirdağ Çorlu Kapalı Spor Salonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C grubu 4. hafta maçında Çerkezköy Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi karşı karşıya geldi. Turgutlu Belediyespor özellikle uzun oyuncularının etkili oyunuyla maçı 92-67 gibi farklı bir skorla kazanmayı bildi. Turgutlu Belediyespor'da Kaptan Özge Bilgin kariyer rekoru kırarak 34 sayı attığı maçta ayrıca 17 ribaund alıp double double yaparak galibiyette başrol oynadı. Turgutlu Belediyespor'da diğer uzunlar Fatmanur 12, Nazlıcan ise 9 sayı katkısı yaparken, Cansu 11, Gamze Sena 10 sayı attı.

Maçı değerlendiren Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Babacan, "Rakibimiz maça istekli ve sert bir başlangıç yaptı. Ancak soğukkanlı oynayarak yakaladığımız farkı açıp kazanmasını bildik. Özelikle 2. periyotta 3 uzunumuz Özge, Nazlıcan ve Fatmanur'un aynı anda sahada olduğu bölümde iyi savunma yapıp içeriden kolay sayılar bulduk. Oyuncularımızın hepsini bu güzel oyun için kutluyorum. Her maç üstüne koyarak daha iyi oyun oynayarak kazanıyoruz. Final grubuna kadar takımımızda her oyuncuda istikrarı yakalayıp bir üst lige çıkmak için hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bizlere her maçta destek olan Belediye Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a teşekkür ederim" dedi.

Eşi Nazan Honaz ile birlikte mücadeleyi tribünden takip eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Uzun oyuncularımız sezona istediği gibi başlayamamıştı ama bizim onlardan hiç şüphemiz olmadı. Bu maçta onların etkili oyunuyla güzel bir galibiyet aldık. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. İnşallah sezon sonu itibariyle şampiyonluk kupasını Turgutlu'muza getireceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor potada hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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