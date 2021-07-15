Turgutlu Belediyespor liberosunu buldu

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, libero oyuncusu Eda Karaman'ı renklerine bağladı.

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, libero oyuncusu Eda Karaman'ı renklerine bağladı.

Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser da katıldı. Kadınlar 2. Ligi öncesinde yapılan transferlerle Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımının önemli başarılara imza atacağından emin olduğunu belirten Başkan Çetin Akın, "Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giyen yetenekli sporcularımızı Turgutlu Belediyespor çatısı altında bir araya getirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Eda Karaman da farklı spor kulüplerinde pek çok deneyim kazanmış yetenekli bir sporcumuz. Eda kardeşimize ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.

Bursaspor altyapısı, Kütahya Voleybol Spor Kulübü, Ahmet Erdem Lisesi Spor Kulübü, Nova Spor Kulübü'nde oynayan; İnegöl Çarşı Spor Kulübünde Bölgesel Lig Şampiyonluğu bulunan libero oyuncusu Eda Karaman ise "Turgutlu Belediyespor spor camiasında kısa sürede önemli başarılara imza atmış ve adından söz ettirmiş güçlü oluşum. Tarihinde ilk kez 2. Lig'de oynayacak olan takımımızda bu önemli sezonda yer aldığım için ayrıca heyecanlıyım. Takımımızla birlikte galibiyetlerle dolu bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı