Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Uludağ Basket NBSD - Haberler Spor
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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Uludağ Basket NBSD

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Uludağ Basket NBSD

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın bu haftaki rakibi Uludağ Basket NBSD olacak.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın bu haftaki rakibi Uludağ Basket NBSD olacak. Müsabaka, 27 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 9. hafta maçlarında Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Uludağ Basket NBSD'i ağırlayacak. Kıran kırana mücadelenin izleneceği Turgutlu Belediyespor-Uludağ Basket NBSD karşılaşması, 27 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak maça TBF'nin aldığı karar doğrultusunda yüzde yüz kapasiteyle seyirci alınabilecek. Salona girişlerde aşı kartı ve HES Kodu kontrolü yapılacak.

Cumartesi günü seyir keyfi yüksek bir maç izleneceğini belirten Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Deniz Olgun, "Takımımız 9. hafta maçını Uludağ Basket NBSD ile oynayacak. Her maçımızda olduğu gibi cumartesi günkü maçımızda da iddialıyız ve kendimize güveniyoruz. Seyir keyfi yüksek, güzel bir maç olacağına inanıyoruz. Tüm Basketbol severlerimizi maçımızı izlemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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