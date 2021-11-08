Turgutlu Belediyespor'da galibiyet haftası

Turgutlu Belediyespor, hafta sonunda Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol takımları haftayı galibiyetle kapattı, çifte mutluluk yaşattı. Basketbol ve Voleybol Takımları kendi sahasında oynadıkları müsabakalarda Basketbol takımı Çeşme Basketbol'u 85-71, Voleybol Takımı ise Akhisargücü'nü 3-0 mağlup etti.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol takımları rakiplerini yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Basketbol ve Voleybol Takımları kendi sahasında oynadıkları müsabakalarda basketbol takımı Çeşme Basketbol'u 85-71, Voleybol Takımı ise Akhisargücü'nü 3-0 mağlup etti.

TKBL'de mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda saat 14: 30'da başlayan beşinci hafta maçında Çeşme Basketbol'u 85-71 mağlup etti. Turgutlu Belediyespor'da 25 sayı, 16 asist ve 4 ribaund ile Ashley Nneka Ezeh maça damgasını vurdu.

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ise Akhisargücü ile karşı karşıya geldi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor 25-12, 25-12, 25-19 set sonuçlarıyla Akhisargücü'nü 3-0 yenmeyi başardı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Çeşme Basketbol, Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ile Akhisargücü arasında oynanan karşılaşmaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Kızı Gülce Akın, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve meclis üyeleri tribünden takip etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz ise yaptığı açıklamada, "Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarımız art arda elde ettikleri galibiyetlerle başarılarını ve mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Biz her zaman takımlarımıza inandık ve güvendik. Hafta sonu iki takımımızdan da muhteşem sonuçlar elde ettik. Bizlere çifte sevinç ve heyecan yaşattılar. Kazandıkları galibiyetler için Kadın Basketbol, Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularını ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA