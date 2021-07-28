Turgutlu Belediyespor'da Belin Sude Karahan da imzaladı
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Turgutlu Belediyespor'da Belin Sude Karahan da imzaladı

Turgutlu Belediyespor'da Belin Sude Karahan da imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 19 yaşındaki smaçör Belin Sude Karahan ile sözleşme imzaladı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 19 yaşındaki smaçör Belin Sude Karahan ile sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Lig'inde oynayacak olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı altyapısından bir transfer daha gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, 19 yaşındaki genç smaçör Belin Sude Karahan'ı Turgutlu Belediyespor renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Bu yıl ilk kez 2. Lig'de Turgutlu'muzu temsil edecek Kadın Voleybol Takımımız için transferlerimize devam ediyoruz. Altyapımızda yetiştirdiğimiz genç ve yetenekli voleybolcularımızın katkılarıyla 2. Ligde önemli galibiyetlere imza atacağımıza inanıyorum. Belin Sude Karahan'a Kadın Voleybol Takımımıza hoş geldin diyor, 2. Lig yolunda kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Belin Sude Karahan ise, "Altyapısında yetiştiğim Turgutlu Belediyespor'un 2. Lig mücadelesinde yer alacağım için gururluyum. Edindiğim tüm bilgi ve tecrübelerle takımımızın başarısı için sahada en iyi şekilde mücadele edeceğim. Bizlere bu değerli fırsatı sağladıkları için Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve antrenörlerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor'da Belin Sude Karahan da imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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