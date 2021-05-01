Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla buluşuyor
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Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla buluşuyor

Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde yetiştirilen mevsim çiçeklerini Yavuz Sultan Selim Parkı'nda toprakla buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde yetiştirilen mevsim çiçeklerini Yavuz Sultan Selim Parkı'nda toprakla buluşturdu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte Yavuz Sultan Selim Parkı ve belediye otoparkının karşısında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Daşkan ayrıca Yavuz Sultan Selim Parkı'nda ekiplerle birlikte çiçek ekti. İlçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Daşkan, "Şantiyemizde ürettiğimiz mevsim çiçeklerin ekimini Turgutlu'muzun tüm noktalarında gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz çiçekler şimdi ise Yavuz Sultan Selim Parkımızı renklendirip çehresini güzelleştiriyor. Belediyemiz otoparkının karşı tarafındaki alanda da bankamatiklerin yerleştirilmesi amacıyla beton atma çalışmaları ekiplerimiz tarafından ayrıca sürdürülüyor. Kaynaklarımızı Turgutlu'muz için kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla buluşuyor
Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla buluşuyor
Turgutlu Belediyesinin ürettiği çiçekler toprakla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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