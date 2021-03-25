Turgutlu Belediyesinin cimnastik ve pilates kursları başladı
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Turgutlu Belediyesinin cimnastik ve pilates kursları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutlu Belediyesinin cimnastik ve pilates kursları başladı

Turgutlu Belediyesinin Nurgül Fidan Spor Salonu'nda düzenlediği ücretsiz cimnastik ve pilates kursları başladı.

Turgutlu Belediyesinin Nurgül Fidan Spor Salonu'nda düzenlediği ücretsiz cimnastik ve pilates kursları başladı.

Kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik kurslarını açan Turgutlu Belediyesi, bünyesinde cimnastik ve pilates kurslarına da yer vermeye başladı. Pandemi döneminde evde kalan çocukları fiziksel aktiviteye yönlendirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla açılan cimnastik kursu cumartesi ve pazar günleri 12.30-13.30 saatleri arasında Nurgül Fidan Spor Salonu'nda yapılıyor. Kadınlarına yönelik pilates kursu ise yine hafta sonu 11.00-12.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor. Çocukların ve kadınların fiziksel ve sosyal olarak aktif kalabilmeleri için cimnastik ve pilates kurslarının açıldığını kaydeden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Pandemi sebebiyle evde kalmak durumunda olan çocuklarımızın fiziksel olarak aktivitelerini artırmak, yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyal anlamda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek amacıyla jimnastik kursumuzu başlattık. Kadınların da sporu yaşamlarına dahil edebilmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sunabilmek adına pilates kursumuzu açtık. Hafta sonu gerçekleşen kurslarımız ücretsiz olup, çocuklarımızı ve kadınları kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinin cimnastik ve pilates kursları başladı
Turgutlu Belediyesinin cimnastik ve pilates kursları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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