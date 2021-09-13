Turgutlu Belediyesinden Yunusdere Mahallesine kiraz alım yeri

Turgutlu Belediyesi tarafından Yunusdere Mahallesinde kiraz alım yeri yapımı için başlanan çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusdere Mahallesinde kiraz alım yeri çalışmalarına başladı. Kiraz alım yeri projesi tamamlandığında üreticilerin ve mahalle sakinlerinin ürünleri tek bir noktadan satılması sağlanacak. Aynı zamanda kiraz alım yeri alanı çok amaçlı olarak da kullanılabilecek. Ekipler ayrıca Kabaçınar Mahallesinde yeni köy kahvehanesi yapım çalışmalarını yürütüyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerde de çalışmalarını titizlikle sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Albayrak Mahallesi Kırgız Sokak ile Nişancılar Sokak kesişiminde 2 bin 500 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokakta ise bin 200 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Karaköy Mahallesi kiraz alım yeri boyama çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca Yukarıbozkır Mahallesinde yer alan caminin iç ve dış cephe boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Merkez ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Yunusdere Mahallemizin ihtiyacı olan kiraz alım yerinin yapımına başlandı. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp çiftçilerimizin ve mahalle sakinlerimizin kullanıma sunacağız. Kabaçınar Mahallemizde ise yeni köy kahvehanesi yapım çalışmalarına başlayarak hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerini gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan da Turgutlu'muz genelinde planlanan noktalarda parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu'muzu daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - MANİSA