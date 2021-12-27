Turgutlu Belediyesinden Ören Mahallesine yeni kiraz alım yeri - Haberler Ekonomi
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Turgutlu Belediyesinden Ören Mahallesine yeni kiraz alım yeri

Turgutlu Belediyesinden Ören Mahallesine yeni kiraz alım yeri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediyesi, üreticilerin yetiştirdikleri ürünlerin satışını yapabildiği aynı zamanda çok amaçlı olarak kullanabildikleri kiraz alım yerlerinin 13'üncüsünü Ören Mahallesine kazandırıyor.

Turgutlu Belediyesi, üreticilerin yetiştirdikleri ürünlerin satışını yapabildiği aynı zamanda çok amaçlı olarak kullanabildikleri kiraz alım yerlerinin 13'üncüsünü Ören Mahallesine kazandırıyor.

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde vatandaşların hizmetine sunduğu kiraz alım yerlerine bir yenisini daha ekledi. Mahalle sakinlerinin yetiştirdikleri ürünlerin satışını yapabildiği aynı zamanda çok amaçlı olarak kullanabildikleri kiraz alım yerinin 13'üncüsü Ören Mahallesine kazandırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ören Mahallesinde hem kiraz alım yeri hem de tuvalet yapımı sürdürülüyor.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından Ören Mahallesi sakinleri yeni ve modern kiraz alım yerine kavuşmuş olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Ören Mahallemizde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir kiraz alım yeri ve tuvalet kazandırıyoruz. Mahalle sakinlerimizin ürün satışı başta olmak üzere pek çok ihtiyacını karşılayacak kiraz alım yerimiz Ören Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden Ören Mahallesine yeni kiraz alım yeri

Turgutlu Belediyesinden Ören Mahallesine yeni kiraz alım yeri

Turgutlu Belediyesinden Ören Mahallesine yeni kiraz alım yeri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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