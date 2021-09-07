Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı
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Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı

Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu'nun kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla lokma hayrını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu'nun kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla lokma hayrını gerçekleştirdi.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını hazırladığı bir dizi programla kutlayan Turgutlu Belediyesi, lokma hayrını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen resmi törenin ardından Eski Belediye Binası önünde lokma hayrı yapıldı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitler için edilen duaların ardından vatandaşa lokma ikramında bulunuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzun kurtuluş gününde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canını ortaya koyan tüm şehitlerimiz için lokma hayrımızı gerçekleştirdik. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Turgutlu Belediyesinin düzenlediği lokma hayrına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte eşi Sabriye Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mustafa Biçer, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve oda başkanları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı
Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı
Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı
Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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