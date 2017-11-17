Turgutlu Belediyesinden Kitap Bağış Kampanyası

Turgutlu Belediyesi okuyan bir Turgutlu için, kitap bağışlama kampanyası başlattı.



Turgutlu Belediyesi Sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde TURBEM öğrencileri işbirliği ile Turgutlu'da kitap okuma sevgisini pekiştirmek ve aşılamak adına bir kampanya başlattı. 'Bir Kitap Bin Umut' sloganıyla böyle bir kampanya başlattıklarını belirten TURBEM Sorumlusu Metin Akgül, "TURBEM ailesi olarak Belediye Başkanımız Turgay Şirin'in destekleriyle Turgutlu'muzda kitap okuma sevgisini aşılamak adına böyle bir kampanya başlattık. Amacımız elbette kitap okuma oranını yükseltmek. Toplanan kitapları ilk etapta Atatepe bulunan TURBEM binamızın bahçesinde ağaçların dallarına asacağız ki insanlar gelip kitapları alsınlar diye. Daha sonra şehir merkezinde belirli yerlere koyarak bu kitapları almalarını sağlayacağız. Paylaşılan bir kitap ortak olunan binlerce hayal demektir. Bizlere başından beri destek veren Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e teşekkür ediyoruz" dedi.



Daha fazla okuyan bir Turgutlu için Turgutlu Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirten Başkan Şirin de, "Gençlerimizin yine anlamlı bir projeyle karşımıza çıkmasıyla geleceğe dair umutlarımız arttı. Uygulama noktasında gerçekten de her yaştan guruba hitap ederek faydalı olacağını düşündüğümüz bu projeyle okumanın önemini pekiştireceğiz. Tabii ki buradaki etken ülke çapında ihtiyaçlar listesinde kitap okumanın en sonlarda yer almasıdır. İstatistiki verilerde gösteriyor ki insanımızın kitap okumaya ayırdığı süre bir dakikadır. Dolayısıyla burada da bu projenin hedefi ortaya çıkıyor. Bu anlamda tüm halkımızı projeye destek vermeye, 7'den 77'ye tüm kesimden hemşerimizin bu projede bir araya gelmesini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA