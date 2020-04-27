Turgutlu Belediyesinden karantina mesaisi Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca çalışmalarına aralıksız devam etti.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca çalışmalarına aralıksız devam etti. Ekipler eş zamanlı olarak yürüttüğü dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları ile ilçe genelinde pek çok noktada çalışmalarını sürdürürken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte sokak hayvanları için mama ve su takviyesinde de bulundu.

Merkezdeki tüm cadde ve sokakları dezenfekte eden ekipler ayrıca çöp konteynerlerini de dezenfekte edip çöp konteyner yerlerinin de kireçleme işlemini gerçekleştirdi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinekler ile mücadele kapsamında tüm mahallelerde ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Ekipler tarafından korona virüs tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından vatandaşların temiz ve sağlıklı kaldırımlar ile çevresinde rahatça yürüyebilmeleri için kaldırım üzerlerinde yabani otların ilaçlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte sokak hayvanlarının sokağa çıkma kısıtlaması boyunca mağdur olmamaları için beslenme odaklarına mama ve su takviyesinde bulundu.

"Siz evde kalın biz sizin sağlığınız için çalışalım"

Dört günlük sokağa çıkma yasağında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sokağa çıkma yasağının başladığı ilk dakikadan yasağın sona erdiği son dakikaya kadar büyük bir özveriyle çalışmalarını gerçekleştirdiler. Dört gün boyunca yalnızca dezenfekte çalışmaları yapmayan ekiplerimiz aynı zamanda çöp konteyner ve konteyner yerlerinin ilaçlama ve kireçleme çalışmalarını sürdürdüler. Bununla birlikte tüm mahallelerimizde sivrisineklere karşı ilaçlama işlemlerini gerçekleştirdiler. Ekiplerimiz tarafından ayrıca korona virüssüz günlerde vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı kaldırımlarda doyasıya yürüyüş yapabilmeleri için kaldırım üzerlerindeki yabani otların ilaçlanması da yapıldı. Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren evlerimizde kalarak bu virüse karşı önlemimizi aldık, sağlığımızı koruduk ve korumaya da devam edeceğiz. Siz evde kalın biz sizin sağlığınız için çalışalım" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA