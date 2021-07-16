Turgutlu Belediyesinden kabristanlara ücretsiz servis
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Turgutlu Belediyesinden kabristanlara ücretsiz servis

Turgutlu Belediyesinden kabristanlara ücretsiz servis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sunacak.

Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sunacak. Arefe günü düzenlenecek olan ücretsiz servisler Orta Park içindeki Saat Kulesi önünden kalkacak.

Vefat eden aile üyelerinin, yakınlarının kabristanlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Turgutlu Belediyesi ücretsiz seferler düzenleyecek. Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına yapılacak seferler 19 Temmuz Pazartesi (Arefe) günü gerçekleşecek. Orta Park'ta yer alan Saat Kulesi önünden kalkacak araçlar 09.00 - 17.00 saatleri arasında her saat başı hizmet verecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kurban Bayramı sebebiyle kendi imkanlarıyla kabristan ziyaretlerini yapamayacak olan hemşehrilerimiz için ücretsiz servis hizmeti sunacağız. Arefe günü ilk seferini 09.00'da gerçekleştirecek araçlarımızla saat 17.00'ye kadar gün boyu Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına gidiş dönüş seferler düzenleyeceğiz. Kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek tüm vatandaşlarımızı Arefe günü Saat Kulesi önüne bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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