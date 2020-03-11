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Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Spor

Turgutlu Belediyesinden iki mahalleye çim saha

Turgutlu Belediyesi tarafından Avşar ve Akçapınar mahallelerine çim saha yapılması için çalışmalar başlatıldı.

11.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:27
Turgutlu Belediyesinden iki mahalleye çim saha

Turgutlu Belediyesi tarafından Avşar ve Akçapınar mahallelerine çim saha yapılması için çalışmalar başlatıldı.


Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Avşar ve Akçapınar mahallelerinde iki çim sahanın yapımı için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.


Spora ve sporcuya yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hem Avşar mahallemizde hem de Akçapınar mahallemizde takımlarımızın ve çocuklarımızın spor yapacağı alanlarda eksiklik vardı. Bu konuyla alakalı uygun yerleri belirledikten sonra Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmaları başlattı. 10 gün içerisinde çalışmaları bitirmeyi amaçlıyoruz. İki adet çim sahamız mahallelerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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