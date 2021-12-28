Turgutlu Belediyesinden hayırseverlere çağrı

Turgutlu Belediyesi Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi, ihtiyaç sahiplerinin kışlık kıyafet ihtiyacının karşılanması amacıyla hayırseverlerin desteğini bekliyor. Yapılan bağışlarla kullanılmayan kışlık kıyafetler, ihtiyaç sahiplerinin sıcak bir kış geçirmesini sağlamış olacak.

Turgutlu genelinde 3 şube ve 70 kıyafet kumbarası ile her ay 6 bin kişinin kıyafet ihtiyacını karşılayan Turgutlu Belediyesi Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi, hayırseverlerin destekleriyle kış aylarında da ihtiyaç sahiplerini ısıtmaya devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kışlık kıyafet talebinin karşılanması amacıyla bağışlanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kullanmadıkları kıyafetleri bağışlamak isteyenlerin, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezinin İstiklal, Yeni Mahalle ve Selvilitepe Şubelerine kıyafetleri teslim edebilir veya kent genelindeki 70 adet kıyafet kumbarasına bırakabileceği belirtildi. Kıyafet teslimi için ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 0236 313 21 22 numaralı telefonundan da ulaşabileceği vurgulandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kış mevsimini yaşadığımız bugünlerde Dosteli merkezlerimizde yoğun olarak kışlık kıyafet ihtiyacı oluştu. Kullanmadıkları kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırarak onların rahat ve sıcak bir kış geçirmelerini isteyen hemşehrilerimiz, Dosteli şubelerimiz, kıyafet kumbaralarımız üzerinden ya da kültür ve sosyal işler müdürlüğümüzü telefonla arayarak kıyafetlerini bağışlayabilirler" dedi. - MANİSA