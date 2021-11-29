Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale - Haberler
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Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahalede ederek, olası bir tehlikenin önüne geçiyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahalede ederek, olası bir tehlikenin önüne geçiyor.

Turgutlu Belediyesi ekipleri, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahale etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına devrilen ağaçların kaldırılırken, ekiplerin teyakkuz hali sürüyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz kentimiz genelinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ilçemizde devrilen ağaçlara vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için anında müdahale etti. Ekiplerimiz her zaman teyakkuz halinde olacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ayrıca okullarımızda boyama ve tadilat çalışmalarına aksatmadan devam ederek çocuklarımızın daha temiz bir ortamda eğitim almalarını sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise tamirat ve tadilat çalışmalarını titizlikle sürdürüyor" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

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