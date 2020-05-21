Turgutlu Belediyesinden bayram hazırlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turgutlu Belediyesinden bayram hazırlığı

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramına sayılı günler kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Turgutlu Belediyesinden bayram hazırlığı
21.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:41

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramına sayılı günler kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parke taşı döşeme, bakım, tamirat ve Turgutlu'nun çehresini güzelleştirecek çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda Ergenekon ve Selvilitepe Mahallerindeki muhtelif sokaklarda parke taşı döşeme, yol bakım ve tamirat çalışmaları ekiplerce tamamlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ise Turgutlu'nun tüm alanlarında düzenli olarak çim ve ot biçme çalışmalarının yanı sıra çocuk oyun alanlarının bakım ve boyama çalışmaları yapılıyor. Ekipler ayrıca Derbent Muhtarlığı ve parklar, Gardalya Parkı, Saat Kulesi Etrafı, Fayton Pazarı çevresi, Postane çevresi, Sedat Özcan Yurdu, Atatürk Mahallesi Taziye Evi çevresi, Yeni Mahalle Meydanı ile Ortapark ve çevresinde çiçek dikim işlemlerini gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın çalışmaları inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan Irlamaz Vadisi ikinci etapta Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ot biçme çalışmalarını Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte yerinde inceledi.

Ramazan Bayramına az bir süre kala ekiplerce devam eden çalışmalar ile ilgili konuşan Başkan Çetin Akın, ekipler tarafından sürdürülen tüm çalışmaların daha iyi bir Turgutlu için yapıldığını söyleyerek, "Ramazan Bayramına çok az bir süre kala Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin devam ettirdiği çalışmalar hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gerekli tüm çalışmalarını gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise Turgutlu'muzun çehresini güzelleştirmesi adına çalışmalarına devam ediyorlar. Bugün de Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan Irlamaz Vadisi ikinci etabında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü ot biçme çalışmalarını yerinde inceledik. Turgutlu'muzun hak ettiği görünüm ve konuma kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Ferdi Tayfur Hatice Çarpar
Spor Neymar Can Bartu Metin Oktay Lionel Messi Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Adana Futbol Kayseri Haziran
Şu an buradasınız: Turgutlu Belediyesinden bayram hazırlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:41:56. #1.14#
title