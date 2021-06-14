Turgutlu Belediyesinden asfalt mesaisi
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Turgutlu Belediyesinden asfalt mesaisi

Turgutlu Belediyesinden asfalt mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi, ova yolları başta olmak üzere şehir içindeki asfaltlama çalışmalarına başladı.

Turgutlu Belediyesi, ova yolları başta olmak üzere şehir içindeki asfaltlama çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz hafta deneme etabının tamamlanmasının hemen ardından Sabancı Karakolu mevkiinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Asfaltlama çalışmalarına hafta sonunda da devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sabancı Karakolu mevkii üzerinde 15 bin metrekarelik alanın asfaltlanmasını tamamladı. Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarına da bir yandan devam eden ekipler yol yenileme çalışmaları ile birlikte sanayi sitesi içerisinde 9 bin metrekarelik bölümün asfaltlanması çalışmalarını yürüttü. Asfalt çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Asfalt şantiyemizin kurulması ve teknik süreçlerin tamamlanmasının hemen ardından asfaltlama çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda iki noktada 24 bin metrekarelik alanın asfaltlamasını gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları en büyük sorunlardan biri olan, yıllardır çözülemeyen asfalt sorununu çözüme kavuşturduk. Ekiplerimizin hazırladığı plan ve program dahilinde ova yollarımızda ve şehir içinde gerekli noktalarda asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden asfalt mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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