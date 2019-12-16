Turgutlu Belediyesinden 700'den fazla aileye yakacak yardımı

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:34

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama sonrası ortaya çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.



Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budak sonrası ortaya çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Şuana kadar toplanan budak artıkları 700 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.



Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "İlçe genelinde yaptığımız budak çalışmaları sonrası ortaya çıkan budak artıklarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz şantiyemizde keserek yakacak odun haline getiriyor ve muhtarlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Şuana kadar 700'den fazla haneye bu yardımlarımızı ulaştırdık. Hedefimiz 2 binden fazla aileye ulaştırmak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA