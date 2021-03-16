Turgutlu Belediyesinde yeni dönem kursları başladı

Turgutlu Belediyesinin çocuk, genç ve yetişkinliklere yönelik kursları başladı.

Turgutlu Belediyesi kontrollü normalleşme süreci kapsamında farklı branşlarda kurslarını açtı. Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi, Eski Belediye Binası, Nurgül Fidan Spor Salonu ve Yedi Eylül Spor Salonunda yapılacak kurslar hafta içi ve hafta sonu gerçekleşiyor.

Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezinde Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile tiyatro, resim, çini, cilt bakım, manikür, pedikür ve işaret dili kursları düzenleniyor. Eski Belediye Binasında Türk Halk Müziği kursu, Nurgül Fidan Spor Salonunda pilates, jimnastik; Yedi Eylül Spor Salonunda ise 6-14 yaş grubu için basketbol kursları eğitmenler tarafından veriliyor. Ayrıca çocuk grubu için halk oyunları kursu AKM'de, yetişkinler için halk oyunları kursu ise Nurgül Fidan Spor Salonunda yapılıyor.

Turgutlu Belediyesi bünyesinde ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile başlayan kurslar pandemi tedbirleri alınarak olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşiyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız kurslarımızı kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden açtık. Kurslarımızı çocuk, genç ve yetişkinlerimize yönelik farklı branşlarda düzenliyoruz. Belediyemiz bünyesinde açtığımız kursların yanı sıra Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile de çok çeşitli kurslarımızı hayata geçirdik. Açılan kurslarımızın Turgutlumuza hayırlı olmasını dilerim. Kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelebilirler veya 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilirler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı