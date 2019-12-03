Turgutlu Belediyesi 'WhatsApp destek hattı' kurdu

03.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:07

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatıyla Turgutlu Belediyesi WhatsApp destek hattı kuruldu. Vatandaşlar '0552 105 4545' numaralı telefona Turgutlu'ya dair istek, öneri ve şikayetlerini bildirebilecek.



Turgutlu Belediyesi yaptığı yeniliklere bir tanesini daha ekledi. Kullanımı iyice yaygınlaşan WhatsApp uygulamasına giriş yapan Turgutlu Belediyesi, istek, öneri ve şikayetleri uygulama üzerinden alabilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'da yapılmayanları yapmaya ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğim sözlerden bir tanesi de belediye hizmetlerinden çok hızlı bir şekilde yararlanacak olmalarıydı. Kurduğumuz WhatsApp hattıyla vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntıları hızlı bir şekilde belediye personeline iletebilecek. Ekiplerimiz buradan gelen şikayetlerin çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacak. Ayrıca bu sayede hangi mahallemizde ne tarz sorunlar var, vatandaşlarımızın istek ve talepleri neler, birimlerimizin performansları ne durumda görme şansımız olacak. Yeni uygulamamız Turgutlumuz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Turgutlu Belediyesi WhatsApp hattı ilk olarak mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA