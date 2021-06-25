Turgutlu Belediyesi voleybol kursuyla profesyonel sporcular yetiştiriyor
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Turgutlu Belediyesi voleybol kursuyla profesyonel sporcular yetiştiriyor

Turgutlu Belediyesi voleybol kursuyla profesyonel sporcular yetiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında voleybol kurslarına kayıtlar başladı.

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında voleybol kurslarına kayıtlar başladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kurslarımızla minik sporcularımızın hem yaz dönemini faydalı eğitim ve aktivitelerle geçirmelerini hem de sporu profesyonel olarak hayatlarının önemli bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesinin spora yönelik yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Çocukların spor alışkanlığı kazanmaları ve profesyonel liglerde forma şansı elde etmeleri amacıyla açılan kursların bir yenisi ise voleybol kursu oldu. Senem Aka Spor Salonunda 5 Temmuz Pazartesi günü ilk eğitimin başlayacağı voleybol kursu pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek. Voleybol kursunda 2014 ve 2015 doğumlu kız çocukları için iki ayrı grupta eğitimler verilecek.

Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı voleybol kursuna kayıtlar ise alınmaya başladı. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden kayıt yapılabileceği bildirilirken, 0236 313 21 22 numaralı telefondan voleybol kursu ve kayıtlar ile ilgili detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.

Açılan spor kursları ile profesyonel liglere başarılı sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Basketbol kursumuzun ardından voleybol kursumuzu da açarak sporun farklı branşlarında genç, yetenekli ve başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Kurslarımızla minik sporcularımızın hem yaz dönemini faydalı eğitim ve aktivitelerle geçirmelerini hem de sporu profesyonel olarak hayatlarının önemli bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi voleybol kursuyla profesyonel sporcular yetiştiriyor
Turgutlu Belediyesi voleybol kursuyla profesyonel sporcular yetiştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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