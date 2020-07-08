Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı eski belediye binasında gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
08.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:23

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı eski belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Temmuz ayı meclis toplantısında açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, temmuz ayında bilim, kültür, sanat, spor, siyaset camiasında hayatını kaybeden önemli isimleri andı. Başkan Akın konuşmasında yakın ve uzak tarihte temmuz ayı içerisinde yaşanan olaylara yer verirken Lozan Barış Antlaşmasının 97'nci yıl dönümü, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü, Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü, Türk Dil Kurumunun 88. kuruluş yıl dönümü, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. Başkan Akın ayrıca Madımak, Başbağlar, Suruç Katliamı, Çorlu tren kazası, Srebrenitsa Katliamı ve 15 Temmuz darbe girişimi olaylarında hayatını kaybeden asker, emniyet güçleri ve sivil vatandaşlarla birlikte Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı andı.

Konuşmasında tüm yurttaşların ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Akın, Kurban Bayramının herkese barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diledi. Başkan Akın ayrıca bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi için sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekildiğini de bir kez daha hatırlattı.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısında ilk gündem maddesi olarak Haziran Ayı Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşüldü.

Gündemin ikinci maddesinde ise, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün 16/06/2020 tarihli ve E.62 sayılı yazısı ile; Albayrak Mahallesi 2035 ada 1-12 parseller ile 192 ada 2 parsel arasındaki park alanı, 5. Mıntıka (Ergenekon Mahallesi) 2487 ada 1 parsel ile 2488 ada 1 parsel arasındaki park ve otopark alanı, 5. Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 2084 ada 2 parsel, 1197 ada 8 parsel, 750 ada 1 parsel, 1198 ada 5 ve 9 parseller arasında kalan park alanına, Prefabrik 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüş olup, belirtilen 3 adet alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması ve yapılacak protokol için Başkan Çetin Akın'a oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Kurtuluş Mahallesi Karaağaç yolu- Yaka sokak kesişiminde bulunan belediyenin yapmış olduğu meydan projesine "Kır Mahalle Atatürk Meydanı" isminin verilmesi hususu görüşüldü. Karar, oy birliği ile kabul edildi.

TURBEM fiyatları onaylandı

Gündemin dördüncü maddesinde Turgutlu Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 42 sayılı kararı gereğince kurulan ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesine bağlı TURBEM Dershanesinde, 2020-2021 Eğitim dönemi için 7.sınıf ve 8. sınıflar hazırlık kursları için 1.700,00 TL, 11.- 12. sınıflar ve lise mezunları için üniversite sınavlarına hazırlık kursları 1.900,00 TL olmak üzere 1. ve 2. dönem başında iki taksit olarak tahsil edilmesi belirlenmiş olup; 2020-2021 yılı eğitim dönemi için belirlenen kurs ücretlerinin karara bağlanması hususu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde ise Turgutlu Kaymakamlığı öncülüğünde kurulması planlanan, başta Celal Bayar Üniversitesi, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası ve çeşitli özel sektörün de iştirak edeceği kısa adı TEKMER olan (Turgutlu Teknoloji Geliştirme Merkezi)'ne belediyenin de 100 bin TL sermaye ile ortak olması ve bu konuda yapılacak olan sözleşmeye imza atmak ve belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu görüşülürken, meclis, oy birliği ile Başkan Akın'a yetki verdi.

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti Dünya
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Ebru Gündeş Çağla Şıkel Demet Akbağ
Spor Podolski Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:24:48. #1.14#
title