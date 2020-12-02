Turgutlu Belediyesi, salgın nedeniyle açılamayan iş yerlerinden kira almayacak
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Turgutlu Belediyesi, salgın nedeniyle açılamayan iş yerlerinden kira almayacak

02.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:45
Turgutlu Belediyesi, salgın nedeniyle açılamayan iş yerlerinden kira almayacak

Turgutlu Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren kiracılarından kira almama kararı aldı.

Turgutlu Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren kiracılarından kira almama kararı aldı.

Belediyenin aralık ayı meclisinde görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen önergeyle 18 Kasım'daki genelgeyle faaliyetleri durdurulan ve belediye tasarrufunda bulunan 98 iş yerinden kapalı oldukları süre boyunca kira bedeli alınmayacak.

Belediye Başkanı Çetin Akın, imkanı olan herkesi salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa ve vatandaşa destek olmaya davet etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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