Turgutlu Belediyesi'nden kadına şiddete videolu tepki

27.08.2019 16:38

Turgutlu Belediyesi ile TURBEM Gençlik Merkezi son günlerde artan kadın cinayetlerine yayınladığı video ile tepki gösterdi. Yayınlanan videoda kadınların kendi iradesiyle yaşamasına saygı duyulması gerektiği vurgulanırken, video kısa sürede çok sayıda izlenme ve paylaşım başarısı gösterdi.



Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) son günlerde ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine tepki amaçlı bir video yayınladı. Emine Bulut ve Tuba Erkol'un katledilmesine sessiz kalmadıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Son günlerde ülkemizde kadınlara yönelik ne yazık üzücü haberler alıyoruz. Emine Bulut ve Tuba Erkol bunun son örnekleri. Bu konuya tepki göstermek adına bir video yayınlayarak tepkimizi dile getirdik. Ülkemizde kadına şiddete hayır diyoruz ve özgürce yaşamak kadınların en doğal hakkıdır. Cehalet en çok kadından korkar çünkü kadın öğrenirse, çocuklarına da öğretir" dedi.



Hazırlanan video, sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından izlenirken, bir çok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA