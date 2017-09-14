Turgutlu Belediyesi'nden Engelli Araçlarına Ücretsiz Tamir

Turgutlu Belediyesi, 'Engelsiz Turgutlu' için yürüttüğü çalışmaları kapsamında engelli vatandaşların arızalanan akülü araçlarını ücretsiz olarak tamir ediyor.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in büyük önem verdiği sosyal sorumluluk çalışmaları doğrultusunda çalışan Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda engelli vatandaşlara akülü araç tamir desteği veriyor. Belediye hizmet binasında yer alan atölyede ücretsiz olarak tamir edilen akülü araçlar engelli vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Engelli akülü araçlarının tamir, bakım ve onarımlarının yüksek maliyetli olması sebebiyle böyle bir hizmet verdiklerini belirten Başkan Şirin, "Kent yaşamı bir bütün olarak düşünüldüğünde, engelli bireyler için zaman zaman zorlayıcı durumlar ortaya çıkabiliyor. Arazi yapısı ve araçların kalitesinden dolayı kullanılan akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeler de doğal olarak kimi zaman arızalanıyor. Bu durum, engelli bireylerin kendileri ve yakınları için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla bizler de Turgutlu Belediyesi olarak engelli araçlarının tamir ve bakımını ücretsiz olarak yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın seyahat engellerini ortadan kaldırmak adına böyle bir hizmet veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da engelli hemşerilerimizin yanlarındayız. Onların ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA