Turgutlu Belediyesi'nde yapılandırma başladı
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Turgutlu Belediyesi'nde yapılandırma başladı

08.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:38
Turgutlu Belediyesi'nde yapılandırma başladı

Turgutlu Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergi borçlarını yapılandırıyor.

Turgutlu Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergi borçlarını yapılandırıyor. Söz konusu vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Turgutlu Belediyesi Emlak ve Gelir Servisine müracaatta bulunabilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'una göre Emlak ve Çevre Temizlik Vergi borçları da yapılandırma kapsamına alındı. Turgutlu Belediyesi de sunduğu hizmetle vergi borçlarını yapılandırıyor. Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen Turgutlulular, peşin ödemelerde yüzde 90 faiz indiriminin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 taksitte yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasında yer alan Emlak ve Gelir Servisine gelerek 31 Aralık 2020 Perşembe günü, mesai bitimine kadar yapılandırma için müracaatta bulunabilecekler. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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