Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 245 TL oldu
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Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 245 TL oldu

Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 245 TL oldu Hac görevini yerine getirmek için hacca giden çalışanlara ücretli izin verilecek Turgutlu Belediyesi'nde taşeron işçileri kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

20.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:17

Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 245 TL oldu

Hac görevini yerine getirmek için hacca giden çalışanlara ücretli izin verilecek

MANİSA - Turgutlu Belediyesi'nde taşeron işçileri kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yeni sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3 bin 245 TL'ye yükseltildi.

Geçtiğimiz aylarda kadrolu işçilerle imzalanan sözleşmede verdiği haklarla her kesimin takdirini kazanan Turgutlu Belediyesinde, taşeron işçiler için Belediye-İş Sendikasıyla yürütülen toplu iş sözleşme süreci tamamlandı. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İmzaladığımız bu sözleşme ile ilçe belediyeleri arasında en yüksek maaşı ödeyen belediyelerden bir tanesi olduk. Çalışanlarımızın maaşlarına 01 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 9 zam yapılmıştır. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle enflasyon oranı kadar zam yapılacaktır. 2020 sene başında yapmış olduğumuz zamla birlikte toplamda iki yıl için yüzde 25-26 oranında zam yapmış oluyoruz" dedi.

"Eşit işe eşit ücret"

Çalışanları 7 farklı gruba ayırdıklarını belirten Başkan Akın, "Bu dönemle birlikte yapılan işin durumuna göre gruplandırma yapılmıştır. Çalışanlarımızı 7 gruba ayırdık. Yani aynı işi yapan arkadaşlarımızın hepsi aynı ücreti alacak. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özellikle belirttiği 'Eşit işe eşit ücret' sistemini bu sayede hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Sözleşmenin işçilere tanıdığı haklar ise şöyle sıralandı: "İş Kanunu'nda 3 gün olan evlenme izni 7 güne, 5 gün olan doğum izni 7 güne, 3 gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı. Bunlara ek olarak doğal afetlerde 5 gün, çocuğu sünnet olana 3 gün, evini taşıyana 2 gün, Dünya Engelliler Gününde tüm engelli personele 1 gün ücretli izin verilecek. Hac görevini yerine getirmek için hacca giden çalışanlara hac süresi boyunca ücretli izin verilecek. Kadın çalışanlar kendi belirleyecekleri bir tarihte ayda 1 gün izinli sayılacak. Çalışanlara Ramazan Bayramında 250 TL, Kurban Bayramında 300 TL bayram yardımı, Nisan ve Ekim aylarında 10'ar gün olmak üzere toplam 20 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecek. Çocuğu olan çalışanlara bir çocuk için 25 TL olmak üzere 3 çocuğa kadar çocuk yardımı, çalışanın evlenmesi durumunda 500 TL evlilik yardımı, birinci derece yakının vefat etmesi durumunda 500 TL yardım yapılacak. Okul öncesi eğitimi gören çocuklar için 70 TL, ilköğretim okulunda okuyan çocuklar için 125 TL, lisede okuyan çocuklar için 150 TL, üniversitede okuyanlar ve özel eğitim görenler için 200 TL eğitim yardımı yapılacak"

Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 245 TL oldu

Kaynak: İHA

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