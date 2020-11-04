Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
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Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

04.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:08
Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumu eski belediye binasında gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumu eski belediye binasında gerçekleşti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığındaki Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumunda 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Toplantının ikinci oturumu ise Turgutlu'da meydana gelebilecek olası bir depreme karşı yapılması gerekenlerin konuşulması için 4 Kasım Çarşamba 18.00'da yapılacak. Meclis toplantısının başında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen depremin ardından yardım ve destekleriyle depremzedelerin yanında olan Turgutlulu hayırseverlere ve deprem bölgesinde gece gündüz çalışan ekiplere teşekkür etti. Saltanatın kaldırılması ve Türk Harf Devriminin yıl dönümlerini de kutlayan Başkan Çetin Akın, "Aydınlık yarınlarımız için yorulmadan çalışan, gençlerimizi büyük bir emek ve sevgiyle yetiştiren, geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" sözleriyle de 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 82. yıl dönümü dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaşan Başkan Akın, şu şekilde konuştu: "Paramparça bir hale gelmiş, sömürgeci güçler tarafından işgale uğramış bir toprak parçasını 'vatan' haline dönüştürerek çağdaş bir devlet inşa eden, ülkemizin, milletimizin muasır medeniyet seviyesi hedefine ulaşması için hayatını feda eden, eşsiz komutan, büyük devlet insanı, Ata'mız, ebedi başkomutanımız, başöğretmenimiz ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde saygı, minnet ve büyük özlemle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bıraktığı eşsiz emanetin sonsuza dek bekçisi olacağız."

Başkan Çetin Akın konuşmasında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününe de yer verdi. Başkan Akın bununla birlikte Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümü nedeniyle ve geçtiğimiz hafta vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ı konuşmasında saygı ve rahmetle andı.

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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