Turgutlu Belediyesi iş arayanlara umut oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutlu Belediyesi iş arayanlara umut oluyor

Turgutlu Belediyesi iş arayanlara umut oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 2 bin kişiyi işe yerleştiren Turgutlu Belediyesi, istihdamı artırmak, iş arayan vatandaşlara iş bulmak amacıyla "Turgutlu Kariyer" adı altında web sitesi açtı.

İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 2 bin kişiyi işe yerleştiren Turgutlu Belediyesi, istihdamı artırmak, iş arayan vatandaşlara iş bulmak amacıyla "Turgutlu Kariyer" adı altında web sitesi açtı.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü istihdamı artırmak, işsizliği önlemek ve iş piyasasında dengeyi sağlamak için Turgutlu Belediye hizmet binası içerisinde yer alan İŞKUR Hizmet Noktası aracığıyla iş arayan ve işveren arasında istihdam köprüsü oluşturarak iki bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi. "Turgutlu Kariyer" adını verdiği proje ile pandemi döneminde vatandaşların daha sağlıklı ve iletişim ağının daha hızlı olması adına ik.turgutlu.bel.tr web sitesini hayata geçirdi. İş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturarak binlerce vatandaşın istihdam edilmesine katkıda bulunacak olan bu yeni proje ise vatandaşlara umut oldu. İş arayan vatandaşlar belediye hizmet binası içerisinde bulunan İŞKUR Hizmet Noktası veya ik.turgutlu.bel.tr internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, CV oluşturabiliyor. Alınan başvurular, işverenler tarafından inceleniyor. İncelenen başvurulardan onaylananlar ise iş sahibi oluyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımızın iş sorunlarını biliyor ve Turgutlu'muz içerisinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kendi ilçemiz sınırları ve çevre iller içerisinde iş verenle işe ihtiyacı olanı buluşturmak için bir web sitesi oluşturduk. 'Ben iş istiyorum, işe ihtiyacım var' diyen herkesin başvurusunu web sitemiz üzerinden alıyoruz. ik.turgutlu.bel.tr web sitemizde 7 bine yakın özgeçmiş, 100 civarı firma ve binlerce iş ilanı bulunmakta. Kurduğumuz web sitesi ile birlikte İŞKUR Hizmet Noktamız da faaliyetlerine bir yandan devam etmekte. Turgutlu Belediyesi olarak ilçemizde iş sorununu çözmeyi, istihdamı artırmayı ve bu konuda öncülük etmeyi hedefliyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Durumu oğlu fark etti! Gasilhanede cenazeler karıştı, ikinci kez defnedildi
Durumu oğlu fark etti! Gasilhanede cenazeler karıştı, ikinci kez defnedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turgutlu Belediyesi iş arayanlara umut oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:30:10. #1.16#

title