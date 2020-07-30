Turgutlu Belediyesi ile Vestel arasında işe alımlarda işbirliği Turgutlu Belediyesi, Türkiye'nin ve Manisa'nın en önemli kuruluşlarından biri olan Vestel ile üretim personeli alımlarında iş birliği yaptı.

Turgutlu Belediyesi, Türkiye'nin ve Manisa'nın en önemli kuruluşlarından biri olan Vestel ile üretim personeli alımlarında iş birliği yaptı. İş arayışında olan vatandaşların en hızlı şekilde istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen projede Turgutlu Belediyesi iş arayan vatandaşların Vestel'e iş başvurusu yapmalarına yardımcı olacak.

İş arayan ve Vestel'e iş başvurusunda yapmak isteyen 18-40 yaş arasındaki kadın/erkek tüm vatandaşlar http://isbasvuru.vestelkariyer.com/maviyaka adresi üzerinden veya Turgutlu Belediyesi Hizmet Noktasına gelerek başvuruda bulunabilir.

Vestel ile yapılan iş birliği hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ülkemizin ve Manisa'nın önde gelen kuruluşlarından biri olan Vestel ile üretim personeli istihdamında iş birliği yapmış bulunmaktayız. İş arayışında olan vatandaşlarımızın sorunlarını daha kısa bir sürede çözüme kavuşturmak adına önemsediğimiz bir projedir. 18-40 yaş aralığında olup iş arayışında olan bay/bayan tüm vatandaşlarımız http://isbasvuru.vestelkariyer.com/maviyaka adresinden yada bizzat belediyemizdeki hizmet noktasına gelerek başvurularını gerçekleştirebilir. Vestel projesi, özel sektör-belediye iş birliği projelerinin ilki olup sadece bununla sınırlı kalmayacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve pandemi dolayısıyla bir çok vatandaşımızın işsiz kaldığı bu dönemde yaralarına merhem olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve iş arayış süreçlerini en kısa zamanda sonlandırarak iş sahibi yapmak adına Turgutlu Belediyesi olarak özel sektör ile ilişkilerimizi daha da yoğunlaştıracağız ve önümüzdeki günlerde daha bir çok firmanın işe alımlarına müdahil olacağız. İş arayışında olan vatandaşlarımız belediyemiz içerisinde bulunan 'hizmet noktasına' gelip kendilerine verilecek olan formu doldurarak kayıtlarını gerçekleştirebilir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA