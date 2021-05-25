Turgutlu Belediyesi ilçenin modern görünümü için kolları sıvadı
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Turgutlu Belediyesi ilçenin modern görünümü için kolları sıvadı

Turgutlu Belediyesi ilçenin modern görünümü için kolları sıvadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan doğrultusunda ilçe genelindeki çalışmalara devam ediliyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan doğrultusunda ilçe genelindeki çalışmalara devam ediliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Yılmazlar Mahallesi Dibek Sokak ve Mustafa Kemal Mahallesi Arife Sokakta deforme olan parke taşlarının zemin iyileştirme çalışmalarının ardından tamiratları yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise gerçekleştirdiği çalışmalarla Turgutlu'nun estetiğine renk ve canlılık katmayı sürdürüyor. Turgutlu Belediyesi şantiyesinde yetiştirilen rengarenk mevsim çiçekleri Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokakta toprakla buluştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İbrahimci Camisi'nde iç ve dış cephe boyama çalışmalarına bir yandan devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hemşehrilerimizin yaya ve araç ulaşımlarını rahatlatmak ve sokaklarımızın modern bir görünüme kavuşması amacıyla Turgutlu'muzun ihtiyaç duyulan tüm alanlarında gerekli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte kent estetiğimizi güzelleştirecek çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Şantiyemizde tohumdan dikime kadar kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz çiçeklerle Turgutlu'muza renkli ve hoş bir görünüm katıyoruz. Ekiplerimiz plan ve program dahilinde benzer sorunların yaşadığı tüm alanlarda gerekli çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi sürdürecek. Kaynaklarımızı Turgutlu'muz ve hemşehrilerimiz için kullanıyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi ilçenin modern görünümü için kolları sıvadı
Turgutlu Belediyesi ilçenin modern görünümü için kolları sıvadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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