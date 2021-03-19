Turgutlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Turgutlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

19.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:23
Turgutlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İhtiyaç Sahipleri Mahrum Kalmasın" ve "Çocuklar Mahrum Kalmasın" proje ile dar gelirli vatandaşların giyim, mobilya, beyaz eşya; çocukların ise oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İhtiyaç Sahipleri Mahrum Kalmasın" ve "Çocuklar Mahrum Kalmasın" proje ile dar gelirli vatandaşların giyim, mobilya, beyaz eşya; çocukların ise oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Sosyal alanda gerçekleştirdiği projelerle örnek bir yönetim anlayışı ortaya koyan Turgutlu Belediyesi, yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle daha ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılıyor. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında hayırseverler tarafından bağışlanan kıyafet, mobilya, beyaz eşya ve oyuncaklar dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak teslim ediliyor. Böylece maddi durumu yeterli olmayan vatandaşların giyim, mobilya ve beyaz eşya ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bağışlanan oyuncaklar ise çocukların yüzlerinin gülmesine imkan sağlıyor.

Turgutlu Belediyesinin örnek bir projeyle daha ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Turgutlumuz genelindeki üç Dosteli şubemiz ile dar gelirli vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacını karşılıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen yeni proje ile ihtiyaçlar alanını genişleterek vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın mobilya, beyaz eşya ile oyuncak ihtiyaçlarına da karşılamayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizi projemize destek olarak giyim, mobilya, beyaz eşya ve oyuncak bağışında bulunmaya davet ediyorum. Proje hakkında bilgi almak veya kıyafet, mobilya, beyaz eşya ve oyuncak bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 0236 313 21 22 numaralı telefonunu arayabilirler" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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