Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Haziran Ayı Meclis Toplantısında 9 madde görüşüp karara bağlandı.

Haziran Ayı Meclis Toplantısının açılış konuşması gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, haziran ayı içerisinde hayatını kaybeden şairleri "Yürüyorum" şiirini okuyarak andı. Başkan Çetin Akın konuşmasında kademeli normalleşme döneminde uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden açan esnaf için sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir dönemin başlamasını ümit ettiğini ifade etti. Liselere Geçiş Sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan bütün öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Çetin Akın, öğrencilerin lise ve üniversiteleri kazanmalarını temenni ettiğini söyledi. Öte yandan Başkan Akın, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in ebediyete intikal ederek Yüce Allah'a kavuştuğu günün yıl dönümünde sevgili peygamberimizi rahmetle anıyorum" sözleriyle andı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında 17 Haziran Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla düşüncelerini paylaşarak "Dünyanın, insanlığın ve canlı yaşamının geleceği için topyekün bir mücadelenin gösterilmesi gerektiğini önemle hatırlatmak istiyorum. Daha yeşil, güzel ve sürdürülebilir bir dünyada hep birlikte yaşamak bizim elimizde!" ifadelerini kullandı. Başkan Çetin Akın bütün babaların Babalar Günü'nü kutlayarak konuşmasına son verdi.

TURBEM ücretlerinde artış yok

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısının ilk gündem maddesi olarak, 2021 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Gündemin ikinci maddesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBEM dershanesi 2021-2022 yılı kurs ücretleri hakkında tarife komisyon raporu görüşüldü. Komisyon tarafından 7 ve 8. sınıf için bin 900 TL, 11, 12. sınıf ve mezun sınıflar için 2 bin 100 TL olarak belirlenen kurs ücretleri Başkan Çetin Akın ve tüm meclis üyelerinin görüşü doğrultusunda zam yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edildi. Buna göre geçtiğimiz yıl 7 ve 8. sınıflar için bin 700 TL, 11 ve 12. sınıflar ile mezun sınıflar için bin 900 TL olarak belirlenen kurs ücretlerinde yeni dönemde artış yapılmayacak. Gündemin üçüncü maddesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Orta Park kafeteryada menüde olan ve menüye yeni eklenen tatlı fiyatları hakkında tarife komisyon raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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