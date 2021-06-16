Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor
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Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor

Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol kursları 21 Haziran'da başlıyor.

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol kursları 21 Haziran'da başlıyor. Basketbol kursuna kayıtların ise devam ettiği bildirildi.

Turgutlu Belediyesinin 'Sporla Büyüyen Gençlik' projesiyle geleceğin yıldız sporcuları yetiştiriliyor. Proje kapsamında Turgutlu Belediyesinin düzenlediği Yaz Spor Okulları ise basketbol kursu ile başlıyor. 21 Haziran'dan itibaren hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek kurslarla çocuk ve gençler, spor yapma alışkanlığı kazanacaklar. Yedi Eylül Kapalı Spor Salonunda yapılacak basketbol kurslarında uzman eğitimciler tarafından 2008 - 2009 - 2010, 2011 - 2012, 2013 ve 2014 doğumlular için üç farklı grupta eğitimler verilecek.

Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı kurslara kayıtlar ise alınmaya başladı. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden kayıt yaptırılabileceği açıklanırken, 0236 313 21 22 numaralı telefondan da basketbol kursu ve kayıtlar ile ilgili detaylı bilgi alınabileceği bildirildi.

"Profesyonel sporcular yetiştiriyoruz"

"Basketbol kursumuz ile geleceğin yıldız sporcularını arıyoruz" diyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz şunları söyledi: "Çocuklarımızın, gençlerimizin spor alışkanlığı kazanmaları ile birlikte Turgutlu'muza ve ülkemize profesyonel sporcular yetiştirebilmek adına spora yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaz Spor Okullarımız kapsamında açtığımız basketbol kursumuzda eğitim alacak olan genç sporcularımız altyapı takımlarımızda ve profesyonel ligde mücadele eden A Takımımızda oynama fırsatına da sahip olabilirler. Spora gönül veren tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi basketbol kursumuza kayıt yaptırmaya, bu büyük ailenin kıymetli bir üyesi olmaya davet ediyorum." - MANİSA

Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor
Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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