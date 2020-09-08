Turgutlu Belediyesi ekiplerinden galericiler sitesinde çalışma
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Turgutlu Belediyesi ekiplerinden galericiler sitesinde çalışma

Turgutlu Belediyesi, Resmi Gazete'de yürürlüğe giren 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmeliğin ardından Galericiler Sitesinde çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinden galericiler sitesinde çalışma
08.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:43

Turgutlu Belediyesi, Resmi Gazete'de yürürlüğe giren 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmeliğin ardından Galericiler Sitesinde çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre yetki belgesi olmayan kişiler bir yıl içerisinde üç defadan fazla 2. el araç satışı yapamayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından ise yeniden hareketlenmesi beklenen Galericiler Sitesinde Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalara başlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatıyla başlanan çalışmalar doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı ve koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Galericiler Sitesinin çevre düzenlemesini yürütürken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sitenin temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor. Galericiler Sitesinin bakım, onarım ve tamirat çalışmaları ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Galericiler Sitesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uzun süredir atıl durumda olan Galericiler Sitemizin yeniden eski hareketliliğine dönmesini bekliyoruz. Bunun için de ilgili tüm birim müdürlüklerimiz koordineli olarak Galericiler Sitemizde çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla sitemizin bakım, onarım, tamirat, çevre düzenlemesi ve temizlik işlemleri yapılıyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Galericiler Sitemizi eski görünümüne kavuşturacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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