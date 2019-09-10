Turgutlu Belediye Meclisi 2 madde için yeniden toplandı

10.09.2019 14:27

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı ikinci oturum toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan meclis, önce komisyonda görüşülen daha sonra yeniden meclise havale edilen iki gündem maddesini karara bağladı. Mecliste bir konuşma yapan Başkan Akın, "Alınan ve alınamayan kararların Turgutlumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan meclis iki gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Eylül ayı ilk oturumunda ilgili komisyonlara sevk edilen iki madde yeniden görüşüldü.



Gündemin ilk maddesi olan Belediye Meclisinin 03.08.2019 tarihli toplantısı ve 9. Maddesinde gündeme alınan ve belediye meclisince reddedilen "Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine ait Tarife Komisyon Raporunun" Görüşülmesi kanun maddesi hükmü gereğince, "Katı Atık Ücret Tarifesi" konusu oy birliği ile 2020 yılında yeniden görüşülmek üzere kesin karara bağlanması kabul edildi.



Gündemin ikinci maddesi ise 'Merkezi İzmir'de bulunan sosyal demokrat kamu işverenleri sendikasına belediyenin üye olunmasına, yıllık üyelik aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın belediyenin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi ve İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyede çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu-iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyeyi temsilen sendikaya yetki verilmesi hususu ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi' konusu görüşüldü.



Yapılan oylama sonucu MHP, AK Parti ve BBP'li üyelerin red karar vermesi ile Turgutlu Belediyesinin, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması kabul edilmedi. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Çetin Akın "Alınan ve alınamayan kararlar Turgutlumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA