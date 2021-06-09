Turgutlu Belediye Kadın Basketbol yolu yarıladı
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Turgutlu Belediye Kadın Basketbol yolu yarıladı

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol yolu yarıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak Bölgesel Basketbol Ligi Finallerinde Ankara'da mücadele eden Turgutlu Belediyesi oynadığı 3. maçından da salondan galibiyetle ayrıldı.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak Bölgesel Basketbol Ligi Finallerinde Ankara'da mücadele eden Turgutlu Belediyesi oynadığı 3. maçından da salondan galibiyetle ayrıldı. Denge Okulları ile oynanan mücadeleyi 71-70 kazanan Turgutlu Belediyesi bir üst lig yolunu yarıladı.

Ankara'da devam eden Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi finalleri 3. gün maçlarında Turgutlu Belediyesi ile Denge Okulları karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar büyük heyecana sahne olan maçtan Turgutlu Belediyesi 71-70 galip ayrılarak bir üst lig yolunda bir engeli daha aşmış oldu.

Turgutlu Belediyesinde en skorer oyuncular 13'er sayıyla Gamze Sena ve Cansu olurken, toplamda 10 farklı oyuncudan skor katkısı geldi. Kaptan Özge Bilgin 9 sayısının yanına 13 ribaund ekleyerek takımına önemli bir katkı verdi.

Takımla birlikte Ankara'da bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Oynadığımız 3 maçta çok heyecanlı geçti ve hepsinden galip ayrılan taraf olduk. Oyuncularımızda dünkü maçın yorgunluğu vardı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah kalan 2 maçımızı da kazanarak Turgutlu'ya kupayla döneceğiz" dedi.

Maçı değerlendiren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Babacan ise şunları söyledi: "Hem savunmada hem de hücumda bizden beklenmeyecek hatalar yaptık bugün. Rakibimiz genç, sert ve mücadeleciydi. Zor bir maç oldu ama kazanmasını bildik. 3 gündür üste üste maç oynuyoruz. Yorgunluk belirtileri vardı takımlarda. Yaptığımız hatalardan ders çıkarıp Cuma günü oynayacağımız Rize maçını da kazanarak bir üst lig biletini almak istiyoruz. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin emeğine sağlık." - MANİSA

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol yolu yarıladı
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol yolu yarıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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