Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti
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Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı Burhaniye'ye 77-47 mağlup oldu.

16.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:18
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti

Belediye Kadın takımı deplasmanda karşılaştığı 'ye 77-47 mağlup oldu.


Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, Kadınlar Bölgesel Lig 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı grubun favori takımlarından Burhaniye Belediyespor'a 77-47 mağlup oldu.


Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Baş Antrenörü Ceyhan Önk: "Ligin favorilerinden biriyle oynadık. Takımımızın önemli oyuncuları erken faul problemi yaşadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Cumartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Pota Bordo Mavi maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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