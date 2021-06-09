Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 2'de 2 yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 2'de 2 yaptı

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 2'de 2 yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu 2. gün maçlarında şampiyonluk adayları Turgutlu Belediyesi ile Tarsus Belediyesi karşı karşıya geldi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu 2. gün maçlarında şampiyonluk adayları Turgutlu Belediyesi ile Tarsus Belediyesi karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar kafa kafaya giden maçı Turgutlu Belediyesi 65-63 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Ankara Spor Salonunda oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final maçlarında Tarsus Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi arasında oynanan müsabaka büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluğun en güçlü adayları olarak görülen iki takımın maçında sahadan 65-63 galip ayrılan Turgutlu Belediyesi oldu ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.

Turgutlu Belediyesinde Cansu Özdoğan attığı 21 sayı ile yıldızlaşırken Gamze Sena Dülegöz 12 sayı 7 ribaund, 5 asist, Özge Bilgin 8 sayı, 11 ribaund, Sıla Bilgin 7 sayı 5 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Serdar Babacan, "Erken final sayılacak bir maçtı. Tüm oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele ve birliktelik örneği gösterdiler. Son periyotta 8 sayı geriden gelerek maçı kazandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalan maçlarımızı da kazanarak Ankara'dan Turgutlu'ya kupa ile dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Maçı tribünden takip eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise şunları söyledi: "Çok kritik bir galibiyet aldık. Takımımız, teknik ekibimiz, yönetici arkadaşlarımız inanılmaz bir birliktelik ortaya koydular. Her top için inanılmaz bir mücadele ve emek gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Kalan maçlarımızı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz."

Turgutlu Belediyesi bu galibiyet ile namağlup unvanını 10 maça çıkarmış oldu. 3. gün maçlarında Turgutlu Belediyesi Denge Okulları ile karşı karşıya gelecek. - MANİSA

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 2'de 2 yaptı
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 2'de 2 yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Tan Taşçı Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Mert Günok Nihat Özdemir Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 2'de 2 yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 01:13:55. #1.16#

title