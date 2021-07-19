Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Tunç Soyer'e tepki
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Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Tunç Soyer'e tepki

Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Tunç Soyer'e tepki
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin atıklarının denetim olmadan sulama kanalına karıştığı yönündeki açıklamaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin atıklarının denetim olmadan sulama kanalına karıştığı yönündeki açıklamaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Akın, düzenlediği basın toplantısında OSB heyetiyle uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini belirterek, Gediz Havzası'nın da ülke için önemini bildiklerini belirtti.

Tunç Soyer'in Belediye ve OSB'nin Gediz Havzasındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi almadan böyle bir açıklama yapmasına tepki gösterdiklerini dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Biz bu işin şovla çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Burada hem emek lazım, hem iyi niyet lazım. Turgutlu OSB'de 22 firmanın kendi paket arıtması var. Arıtma tesisi olması gereken firmaların tamamında arıtma var. Bu biz tamamen günahsızız demek olmuyor. Ama kamuoyuna öcü gösterdiği gibi bir durum ortada yok. Gediz Nehrine minimum oranda verilen bir zarar var. Bunu da ortadan kaldırmayla ilgili son noktaya gelmiş durumdayız. Bizim emeğimizin yok sayılarak böyle bir açıklama yapılması ve Turgutlu'nun bu şekilde gündeme gelmesi bizi üzmüştür."

Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Tunç Soyer'e tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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