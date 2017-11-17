Turgutalp Mahallesinde Asfalt Çalışması Yapıldı

Şehrin her noktasına dokunarak İnegöl'ü daha yaşanabilir bir kent haline getirmenin hesaplarını yapan İnegöl Belediyesi, kış sezonu öncesi yağışsız geçen ve asfalt uygulamasına elverişli son günleri de değerlendiriyor. Bu kapsamda Turgutalp Mahallesi'nde Üniversite ve Özçelik Sokaklarda asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

ZAMAN KAYBETMEDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK



Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Adil Kansu ile birlikte dün asfalt çalışmasının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Taban, kısa bir süre önce Başkanlık koltuğunu devraldığını hatırlatarak; "8 Kasım Çarşamba günü Belediye Meclis Üyelerimizin de teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevini devraldık. Beraberinde hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Öncelikle ekiplerimizi toplayıp bir araya getirdik. Onlara hedeflerimizi, beklentilerimizi, onlardan olan talep ve isteklerimizi aktardık. Tabi ki devlette devamlılık esastır. Bizler de zaman kaybetmeden çalışmaya başladık" dedi.

350 TON ASFALT UYGULANDI



Üniversite ve Özçelik Sokaklarda yapılan asfalt uygulamasına ilişkin teknik detaylar da veren Alper Taban; "Bugün Turgutalp Mahallemizdeyiz. Burada Üniversite ve Özçelik Sokaklarımızın asfalt uygulamasını yapıyoruz. Bizler de Başkan Yardımcımız ve sorumlu daire müdürlerimizle çalışmaları yerinde bir görelim istedik. Burada yapılan çalışmada 350 ton asfalt uyguluyoruz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun demek istiyorum" dedi.

HİZMETLERİ ARTTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ

Hizmetlerin artarak devam edeceğini dile getiren Taban; "İnsanımız en güzel hizmeti hak ediyor. Bunları yaparken de İnegöl Belediyesi'nin gücünü kullanmaya çalışıyorsunuz, yeri geliyor Büyükşehir'in gücünü kullanmaya çalışıyorsunuz ve beraberinde merkezi hükümetten gelen kaynakları da bunlara katıp icraatlar oluşturmaya, katma değer oluşturmaya çalışıyorsunuz. İnşallah biz yapmış olduğumuz hizmetleri arttırarak devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerine kulak vereceğiz, onların hissiyat ve düşüncelerini dinleyeceğiz. İnşallah 2019'un Mart'ına kadar olan süreçte eksiklerimizi bir bir tamamlamış olacağız. Beraberinde vatandaşlarımızın diğer istek ve taleplerine de cevap vererek orada yapabileceğimiz her ne varsa yapacağız. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.