Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor - Haberler
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Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Kültür Evi Müzesinde sergilenen ünlü ressam Turgut Zaim'in Yörükleri konu alan yağlıboya tablosu ilgi görüyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Kültür Evi Müzesinde sergilenen ünlü ressam Turgut Zaim'in Yörükleri konu alan yağlıboya tablosu ilgi görüyor.

Beypazarı'nda yapılan çalışma sırasında bir evin çatısında bulunan tablo, müzede sergilenmeye başlandı.

Yetkililer tarafından müzede bulunan nadide eserler arasında olduğu belirtilen yağlıboya tablosuna ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Tuval üzerine yağlıboyayla yapılan tabloda, Yörükleri konu alan figürler ile yöresel giysili insanlar bulunuyor.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Ressam, Ankara, Güncel, Haberler

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