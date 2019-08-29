29.08.2019 16:30

Trabzonspor Kulübünün organize ettiği Turgut Uçar Cup turnuvası başladı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında hayatını kaybeden eski futbolcu Turgut Uçar anısına organize edilen futbol turnuvasının açılış töreni Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Ustaoğlu, "Trabzonspor'umuzun efsane futbolcusu rahmetli Turgut Uçar adına düzenlenen bu organizasyon adeta futbol şehri olan Trabzon açısından önemli bir organizasyondur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin farklı yerlerinden, kulüplerinden ve çeşitli yaş gruplarından gelen gençleri futbol şehri olan Trabzon'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Ustaoğlu, "Trabzon demek futbol demek, Trabzon demek tarih, kültür şehri demektir. Şimdiden bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, müsabakada yarışan gençlerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Turnuva, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 29 Ağustos -1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA