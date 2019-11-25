Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:24

Kayseri'de, Turgut Reis mahallesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis mahallesi Birgül sokakta bulunan apartmanın beşinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri girdikleri evin içerisinden dumandan etkilenen bir kişiyi dışarı çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.



Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA