Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
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Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri'de, Turgut Reis mahallesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:24
Turgut Reis mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

'de, Turgut Reis mahallesinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Turgutreis mahallesi Birgül sokakta bulunan apartmanın beşinci katında yangın çıktı. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri girdikleri evin içerisinden dumandan etkilenen bir kişiyi dışarı çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.


Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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