Turgut Özatay kimdir? Turgut Özatay kaç yaşında, nereli? Turgut Özatay hayatı ve biyografisi

Turgut Özatay kimdir? Turgut Özatay kaç yaşında, nereli? Turgut Özatay hayatı ve biyografisi

TURGUT ÖZATAY KİMDİR?

Turgut Özatay, 30 Aralık 1927 yılında Manisa Alaşehir'de doğdu. Özatay, 26 Haziran 2002 yılında İstanbul'da vefat etti.Türk sinema oyuncusudur.

1950'li ve 1960'li yıllardaki jön rollerinin ardından gerek Cüneyt Arkın gerekse Kemal Sunal filmlerinin önde gelen kötü adamlarından biri olmuştur.

Sezercik Küçük Mücahit filminde EOKAcılar'ın başı, Kurban filminde Abbas, Umudumuz Şaban filminde arsa sahibi müteahhit, Ferdi Tayfur'un Yuvasız Kuşlar filminde giyim dükkânı sahibi ve ona eziyet eden Hilmi abiyi, Korkusuz Korkak filminde limona deli olan Ayı Abbas'ı, Üç Kağıtçı filminde minibüsçü Hasan, "Atla Gel Şaban" filminde "Şiki Şiki Baba" kasedini arayan Davut, "Keriz" filminde Zülfü'nün şehirde kabzımallık yapan köylüsü, "Talih Kuşu" filminde kumar masasında oyun oynayan adamlardan biri, "Zehir Hafiye" filminde "Manyak Mahmut" rollerini oynamıştır. 26 Haziran 2002'de akciğer kanseri nedeniyle ölmüştür.

Türk sinemasında en çok film çeviren 3. kişi olarak bilinir (497 filmde rol almıştır).

Kendisi Üsküp'ten Balkan Savaşları öncesinde İzmir'e göç eden Balkan Türklerinden Emin Özatay'ın oğludur.