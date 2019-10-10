Turgut Özal Üniversitesi Senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek

10.10.2019 18:13

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosunda Barış Pınarı Harekatına destek kararı alındığı bildirildi.



MTÜ Senatosu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Güney'ine kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek üzere başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini bildirerek, "Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesi; bölge ülkelerinin istikrarı ve istikbali içinde hayati önem taşımaktadır" denildi.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu'nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak almış olduğu kararda, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekası ve milletimizin istikbali için Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.



"Ülkemizin bekası için başlatılan harekata karşı çıkan bazı Arap ve Avrupa ülkeleri kaç tane Suriyeliyi misafir ettiler? Bugün binlerce Suriyeli genç, Türk Üniversitelerinde yüksek öğretim görmektedir. Eğitim hakkını kullandırmak bir yana, Yüce Türk milleti, 3.6 milyonu aşkın Suriyeli misafir ederek, onların yaşam hakkını korumaktadır" denilen senato kararında, özetle, "Devletimizin; yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik olarak son dönemde artan ve istikrarlı bir şekilde sürdürülen etkili ve kalıcı operasyonlarının devam etmesi ülkemiz kadar, coğrafyamızın barış ve huzuru içinde çok önemlidir. Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesi; bölge ülkelerinin istikrarı ve istikbali içinde hayati önem taşımaktadır. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize üstün başarı ve muzafferiyetler diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA